Ещё
Четыре тысячи военных готовы к борьбе с пожарами на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре тысячи военных готовы к борьбе с пожарами на Дальнем Востоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 мая — РИА Новости. Более четырех тысяч военнослужащих Восточного военного округа находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасного сезона, сообщает в четверг пресс-служба округа.
"В ВВО более четырех тысяч военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности. Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной — пожарные танки и бронеавтомобили", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости также будут привлечены к тушению пожаров и ликвидации их последствий.
"В воинских частях округа сейчас проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности складов и арсеналов с ГСМ и вооружением", — уточняет пресс-служба.
Ранее сообщалось, что с 22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края в Амурской области оказывает помощь в тушении пожаров, всего с начала работы в Амурской области совершено более 20 вылетов, перевезено около 300 человек и доставлено более 16 тонн различных грузов. Накануне вертолеты ВВО доставили 35 огнеборцев и более 1,5 тонны груза к очагам пожаров в Амурской области.
РИА Новости: последние новости
В НАТО оценили потенциал Северного и Черноморского флота России На Красной площади пройдет вторая ночная тренировка парада Победы Президент Южной Кореи исключил возможность вывода американских войск
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами86
Банки начали переводить деньги на карты по-новому14
Абрамович предстал перед швейцарским судом34
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США438
«Они обречены»52
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение