CNBC: Китай перебросил на спорные острова Спратли ракетные комплексы 

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Власти КНР перебросили на спорные острова в Южно-Китайском море противокорабельные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в среду на сайте американского телеканала CNBC.
По информации его источников, указанные вооружения были в течение последних 30 дней доставлены на «три из четырех укрепленных форпоста к западу от Филиппин в Южно-Китайском море». Системы, о которых идет речь, якобы позволяют китайским военным наносить удары по судам в радиусе 295 морских миль (около 546 км), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (примерно 296 км).
Телеканал приводит комментарий представителя Пентагона на этот счет. Он отметил, что США «постоянно призывали Китай, а также другие государства, имеющие претензии [на острова], воздержаться от дальнейшего освоения спорных территорий, возведения новых сооружений и использования их в военных целях». «Дальнейшая милитаризация форпостов лишь приведет к росту напряженности и усугубит недоверие среди государств, имеющих претензии», — добавил представитель военного ведомства США.
В начале апреля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителя Пентагона, что Китай установил на двух островах в юго-западной части Южно-Китайского моря оборудование, способное глушить системы связи и радиолокаторы. Издание отмечало, что развертывание этих систем может повлиять на операции американских ВМС в этом районе.
Дебаты о принадлежности архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведут с Китаем ряд стран АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Основной причиной напряженности последних лет являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.