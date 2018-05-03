Судно «Даян-1» завершило тестирование новейших китайских батискафов и возвращается в Циндао

Судно «Даян-1», 2 мая / Синьхуа / — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» с самыми передовыми беспилотными подводными аппаратами — кабельными батискафами «Хайлун-3», «Хайлун-11000» и бескабельным батискафом «Цяньлун-3» — на борту 3 мая пришвартуется у причала научно-исследовательской базы Бэйхайского отделения Государственного океанологического управления КНР в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Завершается 45-дневное плавание, в ходе которого судно преодолело 6208 морских миль и провело серию комплексных морских испытаний с 12 погружениями тестируемых батискафов в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.

Судно «Даян-1», 2 мая /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» с самыми передовыми беспилотными подводными аппаратами — кабельными батискафами «Хайлун-3», «Хайлун-11000» и бескабельным батискафом «Цяньлун-3» — на борту 3 мая пришвартуется у причала научно-исследовательской базы Бэйхайского отделения Государственного океанологического управления КНР в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Завершается 45-дневное плавание, в ходе которого судно преодолело 6208 морских миль и провело серию комплексных морских испытаний с 12 погружениями тестируемых батискафов в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.

Судно «Даян-1», 2 мая /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» с самыми передовыми беспилотными подводными аппаратами — кабельными батискафами «Хайлун-3», «Хайлун-11000» и бескабельным батискафом «Цяньлун-3» — на борту 3 мая пришвартуется у причала научно-исследовательской базы Бэйхайского отделения Государственного океанологического управления КНР в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Завершается 45-дневное плавание, в ходе которого судно преодолело 6208 морских миль и провело серию комплексных морских испытаний с 12 погружениями тестируемых батискафов в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.

Судно «Даян-1», 2 мая /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» с самыми передовыми беспилотными подводными аппаратами — кабельными батискафами «Хайлун-3», «Хайлун-11000» и бескабельным батискафом «Цяньлун-3» — на борту 3 мая пришвартуется у причала научно-исследовательской базы Бэйхайского отделения Государственного океанологического управления КНР в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Завершается 45-дневное плавание, в ходе которого судно преодолело 6208 морских миль и провело серию комплексных морских испытаний с 12 погружениями тестируемых батискафов в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море.