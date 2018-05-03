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В Северной Осетии откроют мемориальный комплекс «Барбашово поле»
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В Северной Осетии откроют мемориальный комплекс «Барбашово поле» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Уникальный мемориальный комплекс под открытым небом «Барбашово поле», посвященный истории Великой Отечественной войны, откроется в четверг в Северной Осетии, сообщает МВД по республике.
"На сегодняшний день комплекс под открытым небом не имеет аналогов на Северном Кавказе и включает в себя военно-исторический музей-дзот, экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны, аллею Героев Великой Отечественной войны с изображениями и подробным описанием их подвигов. Мемориал назван в честь героя СССР Петра Барбашова", — говорится в сообщении.
Как отмечается, почетное место на «Барбашовом поле» занял легендарный танк Победы — ИС-3, участвовавший в историческом Параде Победы в Берлине.
На специальных площадках расположились артиллерийские, зенитные и минометные системы различных калибров. Боевые орудия размещены на фоне фотогалереи, общей протяженностью более 100 метров, где отображена фотопанорама с уникальными кадрами битвы за Кавказ, редчайшими фотографиями военных лет, повествующими о героическом подвиге защитников Владикавказа, добавили в МВД.
По данным ведомства, особой достопримечательностью мемориала станет легендарный дзот (укрепленная огневая точка). В ходе реставрационных работ было расширено помещение, чтобы каждый желающий мог пройти вовнутрь и окунуться в атмосферу боевой обстановки тех военных лет, доподлинно воссозданной при помощи исторических артефактов, отметили в полиции.
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