В Северной Осетии откроют мемориальный комплекс «Барбашово поле»

"На сегодняшний день комплекс под открытым небом не имеет аналогов на Северном Кавказе и включает в себя военно-исторический музей-дзот, экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны, аллею Героев Великой Отечественной войны с изображениями и подробным описанием их подвигов. Мемориал назван в честь героя СССР Петра Барбашова", — говорится в сообщении.

Как отмечается, почетное место на «Барбашовом поле» занял легендарный танк Победы — ИС-3, участвовавший в историческом Параде Победы в Берлине.

На специальных площадках расположились артиллерийские, зенитные и минометные системы различных калибров. Боевые орудия размещены на фоне фотогалереи, общей протяженностью более 100 метров, где отображена фотопанорама с уникальными кадрами битвы за Кавказ, редчайшими фотографиями военных лет, повествующими о героическом подвиге защитников Владикавказа , добавили в МВД.

По данным ведомства, особой достопримечательностью мемориала станет легендарный дзот (укрепленная огневая точка). В ходе реставрационных работ было расширено помещение, чтобы каждый желающий мог пройти вовнутрь и окунуться в атмосферу боевой обстановки тех военных лет, доподлинно воссозданной при помощи исторических артефактов, отметили в полиции.