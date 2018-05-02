Ещё
Найдена последняя пропавшая в годы ВОВ советская подлодка проекта «Щука»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена последняя пропавшая в годы ВОВ советская подлодка проекта «Щука» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Поисковая экспедиция «Поклон кораблям великой Победы» обнаружила место гибели советской подводной лодки «Щ-317» — единственной до сих пор не найденной субмарины проекта «Щука», пропавшей в ходе Великой Отечественной войны, сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов.
Он уточнил, что лодка была обнаружена на дне Финского залива на глубине порядка 80 метров, передает ТАСС.
Местоположение субмарины оставалось неизвестным с июля 1942 года, когда экипаж сообщил, что лодка возвращается из похода на базу в Кронштадт, после чего субмарина на связь больше не выходила и в расчетное время в порт не прибыла.
По словам Богданова, подлодка, вероятнее всего, подорвалась на германской мине при всплытии. На борту, согласно спискам, находился 41 член экипажа.
В годы Великой Отечественной войны «Щ-317» находилась в составе Балтийского флота, за время которой корабль совершил несколько боевых походов, потопив несколько транспортных кораблей противника. На борту корабля имелось торпедное, минное, а также артиллерийское вооружение.
На месте гибели лодки 3 мая будут проведены траурные мероприятия с воинскими почестями по экипажу погибшего корабля.
Напомним, в понедельник участники экспедиции в районе острова Сескар обнаружили место гибели другой советской подводной лодки проекта «Щука» — субмарины «Щ-405», которая затонула в Финском заливе в годы войны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР Стало известно о переброске к границам ЛНР бронетехники, «Градов» и бойцов ВСУ Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США346
Мацейчука наказали267
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»482
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста443
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение