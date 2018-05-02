Найдена последняя пропавшая в годы ВОВ советская подлодка проекта «Щука»

Поисковая экспедиция «Поклон кораблям великой Победы» обнаружила место гибели советской подводной лодки «Щ-317» — единственной до сих пор не найденной субмарины проекта «Щука», пропавшей в ходе Великой Отечественной войны, сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов

Он уточнил, что лодка была обнаружена на дне Финского залива на глубине порядка 80 метров, передает ТАСС

Местоположение субмарины оставалось неизвестным с июля 1942 года, когда экипаж сообщил, что лодка возвращается из похода на базу в Кронштадт , после чего субмарина на связь больше не выходила и в расчетное время в порт не прибыла.

По словам Богданова, подлодка, вероятнее всего, подорвалась на германской мине при всплытии. На борту, согласно спискам, находился 41 член экипажа.

В годы Великой Отечественной войны «Щ-317» находилась в составе Балтийского флота, за время которой корабль совершил несколько боевых походов, потопив несколько транспортных кораблей противника. На борту корабля имелось торпедное, минное, а также артиллерийское вооружение.

На месте гибели лодки 3 мая будут проведены траурные мероприятия с воинскими почестями по экипажу погибшего корабля.

Напомним, в понедельник участники экспедиции в районе острова Сескар обнаружили место гибели другой советской подводной лодки проекта «Щука» — субмарины «Щ-405», которая затонула в Финском заливе в годы войны.