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У cамолёта Из Чикаго во время полёта разбился иллюминатор
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У cамолёта Из Чикаго во время полёта разбился иллюминатор 

News.ru 44 минуты назад
Фото: News.ru
Самолёт авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Чикаго в Ньюарк, совершил аварийную посадку в Кливленде, когда один из иллюминаторов судна разбился, сообщает CBS.
Вынужденная посадка прошла успешно, никто не пострадал.
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