Торпедная атака «Лузитании»: в чем обвинили немецких подводников в 1915 году

1 мая 1915 года круизный лайнер «Лузитания» покинул порт Нью-Йорка и взял курс на Ливерпуль . Однако судно не добралось до пункта назначения — 7 мая «Лузитания» была потоплена немецкой подлодкой. Гордость гражданского флота Британии ушла под воду за 18 минут. 1198 человек из 1960, находившихся на борту, погибли. Это военное преступление вызвало мощный общественный резонанс и волну протестов против военных действий.

Самый быстроходный

Лайнер «Лузитания» был создан в 1902 для компании «Кунард Лайн». На тот период, корабль был одним из лучших в Британии. Новейшие паровые турбины, обеспечивали лайнеру невиданную для тех лет скорость — 25 узлов. Даже легендарный «Титаник» не смог повторить такого результата. В скором времени «Лузитания» завоевала сердца пассажиров, привлекая всех своим комфортом, роскошью и быстроходностью. Образ «гордости британского флота» всегда подкреплялся и хорошей рекламой, которая предлагала совершить круиз по Атлантике на «лучшем лайнере Великобритании ». С началом войны судно продолжало совершать рейсы. Известен случай, когда немецкий крейсер попытался захватить лайнер, капитан «Лузитании» отдал приказ— развить максимальную скорость. Решение увенчалось успехом, а сам инцидент, преданный огласке, лишь укрепил веру в превосходство и неуязвимость лайнера.

Судно британских ВВС В начале XX века морское соперничество Англии и Германии достигло наивысшего предела. Англия строила огромный военный флот и быстроходные лайнеры могли обеспечить преимущество. Предполагалось, что в случае боевых действий подобные корабли будут переданы военному флоту. В то время «Лузитания», построенная на правительственны

е субсидии, превосходила по скорости все боевые корабли. По указанию адмиралтейства «Лузитания» продолжала совершать пассажирские рейсы, однако теперь она перевозила и военный груз— патроны, взрывчатку. Для безопасности судно оборудовали платформами для орудий и подъемниками для снарядов, однако сами орудия установлены не были.

Охота за круизным лайнером

Основную угрозу для английского флота составляли немецкие подлодки. За время войны они нанесли огромный урон боевым кораблям и грузовым пароходам Британии. В роковой день — 1 мая 1915 года — в компанию «Кунард лайн» и экипажу «Лузитании» поступила информация об угрозе торпедирования немецкими субмаринами. Однако судно вышло в море, руководство компании не стало отменять рейс. Всем казалось, что даже подлодки не способны догнать самый быстроходный корабль английского флота. Выход в море был обусловлен и военной задачей, на судно был погружен «специальный груз» — взрывчатка для войсковых соединений.

Катастрофа

Утром 1 мая судно следовало заданному курсу. Команда корабля и пассажиры были спокойны, несмотря на официальное предупреждение об опасности, которое имелось даже на билетах. Шесть дней путешествия прошли спокойно. Само судно своей мощностью, и крепкой конструкцией внушало уверенность в успешном возвращении. Однако для подстраховки капитан корабля приказал задраить переборки и иллюминаторы, также были подготовлены шлюпки. В два часа дня члены команды заметили пенный след от торпеды, о чем незамедлительно было сообщено на мостик. Через сорок секунд последовал мощный взрыв — торпеда протаранила правый борт. Позже прогремел еще один взрыв — детонировала перевозимая взрывчатка. За две минуты корабль накренился на правый борт; отключился весь свет. В момент взрыва погибло много пассажиров и матросов, которые находились на нижних палубах. Всеобщая паника затрудняла спуск шлюпок на воду, дополнительная трудность заключалась в крене корпуса — спуск по левому борту был абсолютно невозможен. В панике люди стали прыгать за борт, однако образовавшаяся воронка стала засасывать их на глубину. Корабль ушел под воду за 18 минут. Выжить удалось лишь 761 человеку из почти двух тысяч пассажиров и членов экипажа.

Реакция

Через несколько часов после катастрофы, Англия официально подтвердила факт нападения. Новость о катастрофе облетела все мировые СМИ. Страны Антанты сразу стали использовать факт катастрофы в пропагандистских целях. Более того союзники Германии— Турция и Австро-Венгерска

я империя резко осудили атаку на круизный лайнер. В свою очередь, германская сторона указывала на контрабанду большого количества взрывчатки. Кроме того, представители Германии указывали на полную правомерность своих действий, так как зоне, где произошла катастрофа, за три месяца до трагедии был присвоен военный статус. Однако эти доводы остались без внимания. Обвиняя в катастрофе немецких подводников, официальное следствие предпочло скрыть запрещенные перевозки военных грузов пассажирскими судами.