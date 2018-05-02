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Военные эксперты США вспомнили о «козыре» времен холодной войны
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Военные эксперты США вспомнили о «козыре» времен холодной войны 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Секретные разработки периода холодной войны привлекли внимание специалистов. Как сообщил сайт «Утро.ru», американские эксперты рассуждают о реальности существования базы для атомных подлодок в скале Пойнт-Сур, которую якобы когда-то построил Пентагон.
Как уточняет издание, в 1960-х годах на Пойнт-Сур в Калифорнии возвышался маяк и было построено несколько служебных зданий, где проживали специалисты ВМС США со своими семьями. По мнению ряда американских специалистов, и сегодня в скале якобы спрятана секретная база ВМС США, предназначенная для подводных лодок типа «Огайо», имеющих ядерные ракеты.
Эксперты предполагают, что, несмотря на отсутствие каких-либо фотографий выхода подлодок из скалы, в 1960-х годах еще можно было скрыть проект от любопытных глаз, тогда как сейчас работа над созданием такой базы обязательно попала бы на камеры спутников и получила гласность.
По словам военных историков США, уже в то время существовали все необходимые технологии для создания такого проекта. Необходимо было вырыть шахту в скале ниже уровня моря, после чего построить герметичный люк. А уже внутри, согласно проекту, распологался бы небольшой ядерный реактор для подпитки установок подлодок. Тем не менее информации о том, что такая база существует, пока нет.
Ранее США возглавили список стран с самыми высокими военными расходами.
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