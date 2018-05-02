Ещё
Канадские военные привлечены к международным учениям под руководством США в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канадские военные привлечены к международным учениям под руководством США в Германии 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 2 мая. /ТАСС/. Около 200 военнослужащих канадских Вооруженных сил (ВС) привлечены к международным учениям под руководством США в Германии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, распространенном в среду.
Маневры под кодовым названием Joint Warfighting Assessment ("Анализ совместного ведения боевых действий") проводятся со 2 по 9 мая в районе баварского города Графенвер. Канаду на них представляют порядка 200 солдат и офицеров 1-й механизированной бригады канадских ВС. В учениях также задействованы военнослужащие из Великобритании, Германии, США и Франции.
"Многонациональные учения, такие как Joint Warfighting Assessment, позволяют повысить боеготовность и эффективность канадской армии, а также являются хорошей возможностью для проведения совместной подготовки с международными союзниками", — заявили в минобороны. В ведомстве не уточнили общее число военных из всех стран, задействованных в маневрах.
ТАСС: последние новости
Южная Корея не собирает выводить войска США даже после подписания договора о мире с КНДР Британские истребители будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем В Эстонии начались международные учения Siil с участием 15 тыс. военнослужащих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США176
Мацейчука наказали214
Командир российского самолета умер по пути в Египет42
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»376
Умер легендарный советский певец194
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение