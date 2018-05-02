Канадские военные привлечены к международным учениям под руководством США в Германии 

ОТТАВА, 2 мая. /ТАСС/. Около 200 военнослужащих канадских Вооруженных сил (ВС) привлечены к международным учениям под руководством США в Германии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, распространенном в среду.
Маневры под кодовым названием Joint Warfighting Assessment ("Анализ совместного ведения боевых действий") проводятся со 2 по 9 мая в районе баварского города Графенвер. Канаду на них представляют порядка 200 солдат и офицеров 1-й механизированной бригады канадских ВС. В учениях также задействованы военнослужащие из Великобритании, Германии, США и Франции.
"Многонациональные учения, такие как Joint Warfighting Assessment, позволяют повысить боеготовность и эффективность канадской армии, а также являются хорошей возможностью для проведения совместной подготовки с международными союзниками", — заявили в минобороны. В ведомстве не уточнили общее число военных из всех стран, задействованных в маневрах.