Студенты смогут поступать на военные кафедры других вузов

Дмитрий Медведев. Фото: sibadi.org Российские студенты вузов, где нет военной кафедры, при желании смогут получить военную подготовку в других вузах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ

Согласно пояснительной записке к документу, право освоить программу подготовки офицеров запаса в других вузах получили студенты бакалавриата федеральных высших учебных заведений России. При этом подготовку можно будет пройти как в военном вузе, так и на военных кафедрах при гражданских вузах страны.

По материалам mel.fm.