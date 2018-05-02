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Студенты смогут поступать на военные кафедры других вузов
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Студенты смогут поступать на военные кафедры других вузов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Фото: sibadi.org  Российские студенты вузов, где нет военной кафедры, при желании смогут получить военную подготовку в других вузах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Согласно пояснительной записке к документу, право освоить программу подготовки офицеров запаса в других вузах получили студенты бакалавриата федеральных высших учебных заведений России. При этом подготовку можно будет пройти как в военном вузе, так и на военных кафедрах при гражданских вузах страны.
По материалам mel.fm.
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