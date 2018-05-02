Курсанты ВУНЦ ВМФ провели экскурсии в Центральном Военно-Морском музее для участников парада на Дворцовой площади.

Курсанты рассказывали об истории развития флота, уделяя, в канун годовщины Великой Победы, особое внимание залам, посвященным Великой Отечественной войне.

Центральный военно-морской музей посетила группа участников парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга . Для военнослужащих была проведена ознакомительная экскурсия по залам музея и выставкам, посвященным историческим вехам развития Военно-Морского Флота.

Экскурсию проводили сотрудники ЦВММ, а также курсанты Военно-Морского Института — Морского Корпуса Петра Великого ВУНЦ ВМФ «Военная морская академия», которые уже на протяжении нескольких лет сотрудничают с музеем и еженедельно проводят экскурсии для посетителей.

Курсанты рассказывали об истории развития флота, уделяя, в канун годовщины Великой Победы, особое внимание залам, посвященным Великой Отечественной войне. Ребята рассказали о начале, ходе и основных событиях Отечественной войны, уделив особое внимание таким экспонатам, как модели минного заградитель «Марти», крейсера «Октябрьская революция», подводной лодки «К-21» Северного флота, гвардейскому миномету «Катюша», рассказу от «Атаке века» подводной лодки под командованием Александра Маринеско и другим событиям Великой Отечественной войны.

Учащиеся военных и военно-морских образовательных учреждений, воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища, Суворовского Военного Училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса, учащиеся кадетских классов и школ Санкт-Петербурга встретились с ветеранами Военно-Морского Флота и приняли участие в тематических экскурсиях «Советский флот в годы Великой Отечественной войны» и интерактивные занятиях «Многонациональный Советский флот». Многие из них были проведены в рамках Федеральной программы «Дороги Победы».