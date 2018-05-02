Ещё
Курсанты ВУНЦ ВМФ провели экскурсии в Центральном Военно-Морском музее для участников парада на Дворцовой площади.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курсанты ВУНЦ ВМФ провели экскурсии в Центральном Военно-Морском музее для участников парада на Дворцовой площади. 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Курсанты рассказывали об истории развития флота, уделяя, в канун годовщины Великой Победы, особое внимание залам, посвященным Великой Отечественной войне.
Центральный военно-морской музей посетила группа участников парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Для военнослужащих была проведена ознакомительная экскурсия по залам музея и выставкам, посвященным историческим вехам развития Военно-Морского Флота.
Экскурсию проводили сотрудники ЦВММ, а также курсанты Военно-Морского Института — Морского Корпуса Петра Великого ВУНЦ ВМФ «Военная морская академия», которые уже на протяжении нескольких лет сотрудничают с музеем и еженедельно проводят экскурсии для посетителей.
Курсанты рассказывали об истории развития флота, уделяя, в канун годовщины Великой Победы, особое внимание залам, посвященным Великой Отечественной войне. Ребята рассказали о начале, ходе и основных событиях Отечественной войны, уделив особое внимание таким экспонатам, как модели минного заградитель «Марти», крейсера «Октябрьская революция», подводной лодки «К-21» Северного флота, гвардейскому миномету «Катюша», рассказу от «Атаке века» подводной лодки под командованием Александра Маринеско и другим событиям Великой Отечественной войны.
Учащиеся военных и военно-морских образовательных учреждений, воспитанники Нахимовского Военно-Морского Училища, Суворовского Военного Училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса, учащиеся кадетских классов и школ Санкт-Петербурга встретились с ветеранами Военно-Морского Флота и приняли участие в тематических экскурсиях «Советский флот в годы Великой Отечественной войны» и интерактивные занятиях «Многонациональный Советский флот». Многие из них были проведены в рамках Федеральной программы «Дороги Победы».
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец111
Украина ввела новые санкции против России90
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста315
Командир российского самолета умер по пути в Египет20
Доллар стремительно растет316
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение