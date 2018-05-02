Вооружение, форма и уникальные документы прорыва блокады Ленинграда представлены в новом музее в Ленинградской области 

Особое внимание заслуживают предметы, найденные поисковыми отрядами в ходе раскопок на местах боёв соединения.
В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа, дислоцированной в пос. Каменка (Ленинградская обл. ), открылся музей соединения, где представлено более 150 образцов вооружения, военной формы и боевых документов времён Великой Отечественной войны.
Среди выставленных экспонатов — боевые приказы командиров и карты по ведению оборонительных и наступательных действий в ходе обороны Ленинграда, пулемёт Максима 1910 г., 7,62 мм револьвер системы Нагана 1885 г., ручная граната Дьяконова РГД-33 1933 г., гимнастёрка 1935 г. с нашитыми погонами, введёнными в 1943 г. Особое внимание заслуживают предметы, найденные поисковыми отрядами в ходе раскопок на местах боёв соединения.
Отдельная гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознамённая мотострелковая бригада, сформированная 1 мая 1934 г. в Куйбышеве, с 1936 г. дислоцировалась в Сертолово (Ленинградская обл.), участвовала в прорыве линии Маннергейма в годы советско-финской войны. Обороняла Невский пятачок, освобождала Красное Село, за что соединение получило почётное наименование «Красносельская», а полки — «Ленинградских». Участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника. Возвращаясь в Ленинград, воины соединения входили в город через Нарвские триумфальные ворота.