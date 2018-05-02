Капитан российского самолёта умер во время полёта

Капитан российского самолета умер во время перелета в Хургаду. Вероятно, он отвозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.

Через 4,5 часа после взлета командир воздушного судна Ларин внезапно потерял сознание. Экипаж связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash.

Пилота немедленно госпитализировали в больницу «Эль-Нил», но спасти его не удалось. Точная причина смерти неизвестна, предположительно — обширный сердечный приступ.