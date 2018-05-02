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Капитан российского самолёта умер во время полёта
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Капитан российского самолёта умер во время полёта 

News.ru 27 минут назад
Фото: News.ru
Капитан российского самолета умер во время перелета в Хургаду. Вероятно, он отвозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.
Через 4,5 часа после взлета командир воздушного судна Ларин внезапно потерял сознание. Экипаж связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash.
Пилота немедленно госпитализировали в больницу «Эль-Нил», но спасти его не удалось. Точная причина смерти неизвестна, предположительно — обширный сердечный приступ.
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