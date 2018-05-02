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Контингент ВВС Португалии и Испании заступил на дежурство в небе стран Балтии
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Контингент ВВС Португалии и Испании заступил на дежурство в небе стран Балтии 

ТАСС 34 минуты назад
ВИЛЬНЮС, 2 мая. /ТАСС/. Объединенный контингент ВВС Португалии и ВВС Испании заступил в среду по ротации на литовской авиабазе Зокняй на четырехмесячное дежурство по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Об этом сообщило минобороны Литвы.
"Миссия воздушной полиции НАТО является примером единства стран — членов альянса. Охраной воздушного пространства государств Балтии союзники демонстрируют выполнение обязательств по коллективной безопасности", — отметил на церемонии передачи дежурства командующий армией Литвы Йонас Витаутас Жукас.
Объединенный контингент Португалии и Испании, командовать которым предстоит португальским военным, сменил находившееся в Литве с начала января подразделение королевских ВВС Дании. Оно осуществляло патрулирование четверкой F-16. Португалия направила в Литву четыре истребителя F-16, Испания — шесть истребителей Eurofighter Typhoon. В составе португальского контингента 90 военных, испанского — 130.
Десять истребителей в новой ротационной группе — самое большим увеличение миссии воздушной полиции. Обычно здесь дежурило четыре самолета. Лишь с марта 2014 года по сентябрь 2015 года патруль был увеличен до восьми машин.
Литва, Латвия и Эстония не располагают необходимой авиацией для контроля своего воздушного пространства. С 2004 года патрулирование осуществляют их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они в составе четырех истребителей базировались на базе Зокняй, с апреля того же года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
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