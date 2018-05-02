Контингент ВВС Португалии и Испании заступил на дежурство в небе стран Балтии

ВИЛЬНЮС , 2 мая. / ТАСС /. Объединенный контингент ВВС Португалии и ВВС Испании заступил в среду по ротации на литовской авиабазе Зокняй на четырехмесячное дежурство по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Об этом сообщило минобороны Литвы.

"Миссия воздушной полиции НАТО является примером единства стран — членов альянса. Охраной воздушного пространства государств Балтии союзники демонстрируют выполнение обязательств по коллективной безопасности", — отметил на церемонии передачи дежурства командующий армией Литвы Йонас Витаутас Жукас.

Объединенный контингент Португалии и Испании, командовать которым предстоит португальским военным, сменил находившееся в Литве с начала января подразделение королевских ВВС Дании . Оно осуществляло патрулирование четверкой F-16. Португалия направила в Литву четыре истребителя F-16, Испания — шесть истребителей Eurofighter Typhoon. В составе португальского контингента 90 военных, испанского — 130.

Десять истребителей в новой ротационной группе — самое большим увеличение миссии воздушной полиции. Обычно здесь дежурило четыре самолета. Лишь с марта 2014 года по сентябрь 2015 года патруль был увеличен до восьми машин.