Разведчики Южного военного округа завершили курс воздушно-десантной подготовки

Учебно-тренировочные и боевые прыжки разведчики совершали с нового модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот 600 — 2 000 метров.

Разведчиков из воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили курс воздушно-десантной подготовки на горном полигоне в Северной Осетии , совершив прыжки с парашютом и выполнив нормативы по воздушно-десантной подготовке. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Учебно-тренировочные и боевые прыжки разведчики совершали с нового модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот 600 — 2 000 метров, с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на строго ограниченную площадь аэродрома.

В ходе занятий был проведен тренинг по действиям разведывательной группы при внезапной вводной. Военнослужащим необходимо было совершить прыжки с парашютом на незнакомую местность, определить по карте координаты нахождения, совершить 10 километровый марш-бросок и уничтожить условного противника с использованием навыков ножевого боя.

Сначала текущего года в центре подготовки разведывательных подразделений прошли обучение более тысячи разведчиков.