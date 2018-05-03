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На полигоне в Северной Осетии завершена горная подготовка разведчиков ЮВО
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На полигоне в Северной Осетии завершена горная подготовка разведчиков ЮВО 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
При обучении военнослужащих активно использовался опыт применения разведподразделений в вооруженных конфликтах последних десятилетий.
На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершился очередной сбор разведчиков Южного военного округа. Более 200 разведчиков мотострелковых подразделений ЮВО завершили интенсивную подготовку.
В течение одного месяца разведчики учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов, отработали навыки преодоления водной и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений, как днем, так и ночью при любых климатических условиях.
Особое внимание в ходе подготовки разведывательных подразделении было уделено вопросам организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действиям в разведывательном дозоре, приемам маскировки, бесшумному передвижению разведчика в горах при выполнении различных задач в тылу противника.
Также в ходе сбора с военнослужащими были проведены занятия по тактической, инженерной, горной, воздушно-десантной подготовкам, минно-взрывному делу, тренировке по рукопашному и ножевому бою.
Занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, подразделения действовали в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки. При обучении разведчиков активно использовался опыт применения разведподразделений в вооруженных конфликтах последних десятилетий.
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