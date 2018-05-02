Ещё
Российский флот испугал НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО оценили потенциал Северного и Черноморского флота России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В НАТО, в первую очередь, у США вызывает обеспокоенность растущий потенциал Северного и Черноморского флота России, сообщил РИА Новости военно-политический источник в Брюсселе.
"В НАТО, в первую очередь, США обеспокоены потенциалом Северного и Черноморского флота России. Первый обеспечивает доступ РФ в северную часть Атлантического региона, второй — в Средиземноморье", — сказал собеседник агентства.
>> НАТО стягивает истребители над Черным морем
Как сообщалось ранее, российские подводники стали значительно чаще выходить в моря и океаны на боевое дежурство и различные учения: в 2017 году общий уровень наплаванности экипажей по сравнению с 2015-2016 годами вырос более чем вдвое. В 2018 году подплав ВМФ России примет участие в пяти сотнях учений.
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ создает океанскую многоцелевую систему, включающую атомные подводные лодки, оснащенные самоходными аппаратами с ядерной энергетической установкой, которые способны на глубинах более километра с огромной скоростью скрытно выдвигаться к цели поражения на межконтинентальную дальность.
Главными направлениями в рамках оснащения подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) России определены строительство субмарин четвертого и проектирование подлодок пятого атомного поколения.
РИА Новости: последние новости
Президент Южной Кореи исключил возможность вывода американских войск Британские истребители будут бороться с "агрессией" над Черным морем В Донбасс прибыло тяжелое вооружение ВСУ и 4 вагона солдат, заявили в ЛНР
Комментарии224  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста176
Доллар стремительно растет144
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию526
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»143
США начали военную операцию в Сирии382
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение