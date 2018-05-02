Российский флот испугал НАТО

В НАТО оценили потенциал Северного и Черноморского флота России

"В НАТО, в первую очередь, США обеспокоены потенциалом Северного и Черноморского флота России. Первый обеспечивает доступ РФ в северную часть Атлантического региона, второй — в Средиземноморье", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, российские подводники стали значительно чаще выходить в моря и океаны на боевое дежурство и различные учения: в 2017 году общий уровень наплаванности экипажей по сравнению с 2015-2016 годами вырос более чем вдвое. В 2018 году подплав ВМФ России примет участие в пяти сотнях учений.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ создает океанскую многоцелевую систему, включающую атомные подводные лодки, оснащенные самоходными аппаратами с ядерной энергетической установкой, которые способны на глубинах более километра с огромной скоростью скрытно выдвигаться к цели поражения на межконтинентальную дальность.

Главными направлениями в рамках оснащения подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) России определены строительство субмарин четвертого и проектирование подлодок пятого атомного поколения.