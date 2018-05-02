Ещё
Беспилотники ЮВО в зимнем периоде обучения активно применялись при мониторинге районов возможного подтопления на Юге России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспилотники ЮВО в зимнем периоде обучения активно применялись при мониторинге районов возможного подтопления на Юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО), в ходе зимнего периода обучения налетали более 20 тыс. км при общем времени использования около 5 тыс. часов для мониторинга паводкоопасных районов Юга России
Кроме того, по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, в систему боевой подготовки войск ЮВО повсеместно внедрялся опыт применения БЛА, полученный в ходе Сирийского конфликта.
Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений на учебно-тренировочных комплексах «Серноводский» и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае. Комплексы БЛА также были привлечены к сопровождению колонн автомобильной и бронетанковой военной техники и для контроля состояния военных объектов.
Отечественные комплексы БЛА, стоящие на вооружении в войсках округа, использовались как днем, так и ночью в различных климатических условиях, в том числе и в горной местности.
Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.
Подразделения БЛА укомплектовано военнослужащими по контракту, прошедшими специальный курс подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец111
Украина ввела новые санкции против России90
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста315
Командир российского самолета умер по пути в Египет20
Доллар стремительно растет316
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение