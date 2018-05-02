Беспилотники ЮВО в зимнем периоде обучения активно применялись при мониторинге районов возможного подтопления на Юге России

Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО), в ходе зимнего периода обучения налетали более 20 тыс. км при общем времени использования около 5 тыс. часов для мониторинга паводкоопасных районов Юга России

Кроме того, по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, в систему боевой подготовки войск ЮВО повсеместно внедрялся опыт применения БЛА, полученный в ходе Сирийского конфликта.

Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений на учебно-тренировочных комплексах «Серноводский» и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае. Комплексы БЛА также были привлечены к сопровождению колонн автомобильной и бронетанковой военной техники и для контроля состояния военных объектов.

Отечественные комплексы БЛА, стоящие на вооружении в войсках округа, использовались как днем, так и ночью в различных климатических условиях, в том числе и в горной местности.

Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.

Подразделения БЛА укомплектовано военнослужащими по контракту, прошедшими специальный курс подготовки.