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Беспилотники ЮВО использовали при мониторинге районов возможного подтопления на юге России
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Беспилотники ЮВО использовали при мониторинге районов возможного подтопления на юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО), в ходе зимнего периода обучения налетали более 20 тыс. км при общем времени использования около 5 тыс. часов для мониторинга паводкоопасных районов юга России. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Кроме того, по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, в систему боевой подготовки войск ЮВО повсеместно внедрялся опыт применения БЛА, полученный в ходе Сирийского конфликта.
Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений на учебно-тренировочных комплексах «Серноводский» и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае. Комплексы БЛА также были привлечены к сопровождению колонн автомобильной и бронетанковой военной техники и для контроля состояния военных объектов.
Отечественные комплексы БЛА, стоящие на вооружении соединения, использовались как днем, так и ночью в различных климатических условиях, в том числе и в горной местности.
Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.
Подразделение БЛА укомплектовано военнослужащими по контракту, прошедшими специальный курс подготовки.
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