Беспилотники ЮВО использовали при мониторинге районов возможного подтопления на юге России

Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО), в ходе зимнего периода обучения налетали более 20 тыс. км при общем времени использования около 5 тыс. часов для мониторинга паводкоопасных районов юга России . Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Кроме того, по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова , в систему боевой подготовки войск ЮВО повсеместно внедрялся опыт применения БЛА, полученный в ходе Сирийского конфликта.

Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений на учебно-тренировочных комплексах «Серноводский» и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае . Комплексы БЛА также были привлечены к сопровождению колонн автомобильной и бронетанковой военной техники и для контроля состояния военных объектов.

Отечественные комплексы БЛА, стоящие на вооружении соединения, использовались как днем, так и ночью в различных климатических условиях, в том числе и в горной местности.

Комплексы БЛА оснащены современными инфракрасными фото— и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированных целей, в том числе и в темное время суток.

Подразделение БЛА укомплектовано военнослужащими по контракту, прошедшими специальный курс подготовки.