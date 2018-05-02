Более 500 военнослужащих Космических войск ВКС приняли участие в соревнованиях «Путь Победы»

аслуженные награды участникам спортивного праздника вручили заместитель командующего объединением ВКС (особого назначения) полковник Андрей Калюта и начальник Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова полковник Сергей Марчук.

В подмосковном Краснознаменске военнослужащие Космических войск ВКС приняли участие в масштабных соревнованиях в рамках военно-спортивной акции «Путь Победы», посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Более 500 военнослужащих воинских частей городского округа Краснознаменск в составе шести команд — «Конфедерация», «Барс», «Парус», «Орбита», «Раскат» и «Ратник» показали мощь, ловкость и скорость, сразившись в нескольких видах спорта. Наиболее зрелищными стали эстафета с отягощением весом 20 килограмм, состязания по функциональному многоборью кроссфит среди мужчин и женщин, пляжному волейболу, мини-футболу и, конечно же, по перетягиванию каната.

Спортивный праздник предстал масштабным турниром по прохождению этапов многофункционального многоборья, или кроссфиту, направлению, ставшему довольно популярным среди военнослужащих воинских частей подмосковного Краснознаменска. По словам помощника начальника Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова по физической подготовке майора Дмитрия Пыркова, кроссфит в повседневной жизни подходит для активных занятий спортом, так как упражнения из гимнастики, тяжелой и легкой атлетики развивают все физические качества военнослужащего.

Заслуженные награды участникам спортивного праздника вручили заместитель командующего объединением ВКС (особого назначения) полковник Андрей Калюта и начальник Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова полковник Сергей Марчук. По итогам соревнований третье место завоевала команда «Парус», второе место у спортсменов команды «Барс», а золотой кубок «Путь Победы» с гордостью приняли военнослужащие команды «Орбита». Все команды, завоевавшие призовые места представляли военнослужащие Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова Космических войск ВКС.