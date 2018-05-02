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Поисковый отряд «Каспиец» обнаружил останки погибших красноармейцев в Калмыкии
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Поисковый отряд «Каспиец» обнаружил останки погибших красноармейцев в Калмыкии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе сводного поискового отряда Астраханской области «Лотос» отряд «Каспиец», состоящий из двух групп по десяти военнослужащих, уже в своей первой экспедиции отличился обнаруженными захоронениями.
Поисковый отряд «Каспиец», сформированный из числа военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, впервые принял участие в региональной учебно-поисковой экспедиции и показал успешные результаты. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
В составе сводного поискового отряда Астраханской области «Лотос» отряд «Каспиец», состоящий из двух групп по десяти военнослужащих, уже в своей первой экспедиции отличился обнаруженными захоронениями.
С 23 апреля отряд «Каспиец» проводит поисковые работы в Яшкульском и Черноземельском районе Республики Калмыкия. Перезахоронение обнаруженных останков со всеми воинскими и гражданскими почестями запланировано на 4 мая.
Задачу по созданию поисковых отрядов из числа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) поставил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников на заседании Военного совета в феврале.
Поисковый отряд от Каспийской флотилии был сформирован с целью совместного выявления неизвестных воинских захоронений, установления личностей погибших и увековечиванию их памяти в рамках героико-патриотической акции, давшей положительные результаты в подобных мероприятиях на склонах Эльбруса и в Крыму.
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