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Секретные боевые машины немецкой армии
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Секретные боевые машины немецкой армии 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Инженеры Гитлера тайно разработали несколько наиболее амбициозных проектов своего времени. В мрачных подвалах инженерных институтах ковалось «оружие победы»: лучшие умы со всей Европы трудились на благо смертельной машины немецко-фашистских войск. По счастью, темпов исследования все-таки ученым не хватило — иначе, исход Второй мировой войны мог бы быть совсем другим. Многие изобретенные к 1944 году машины стали открытием новой вехи в оружейной промышленности целых стран. Страшно подумать, что случилось бы, если в распоряжении немецкого командования оставались еще время и ресурсы. Итак, перед вами — несколько удивительных и очень опасных боевых машин немецкой армии, существование которых было рассекречены совсем недавно.
Horten Ho 229  Оборудованный двумя турбореактивными двигателями, парой пушек и несколькими ракетами, бомбардировщик Horten Ho мог развивать скорость до 600 миль в час. К сожалению, конструкторы не успели обкатать машину полностью, и Хортон успел сделать всего пару тренировочных полетов в конце 1944 года.
Fritz X  Управляемая бомба под кодовым названием Fritz X была оснащена радиоприемником и сложным управлением, установленным в хвосте. Этот малыш умел пробивать 28 дюймов бронированной стали, а выходил на цель еще на высоте в 3 километра, что было чересчур для зенитных пушек того времени. Тем не менее, боевое применение Fritz X было связано с кучей проблем — в частности, очень немногие самолеты Люфтваффе могли нести такое вооружение.
Goliath
Голиаф предназначался для подрыва бронетехники противника. К тому же, эта дистанционно управляемая машинка умела разминировать большие территории. В немецких войсках было до 7000 голиафов к концу войны — можно сказать, что это первые в мире боевые роботы.
Messerschmitt Me 163 Komet
К концу 1930-х годов, немцы разработали уникальный проект Messerschmitt Me 163 Komet: оснащенный ракетным двигателем самолет, который развивал до 700 миль в час. Всего военное небо увидели целых 300 экземпляров Me 163 Komet, но большой пользы эта эскадра не принесла. Комета была слишком быстра для артиллерии противника — но и для атаки на вражеские самолеты тоже подходила мало.
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