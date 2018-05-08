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Военнослужащие ЮВО почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны
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Военнослужащие ЮВО почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В памятной церемонии приняли участие командующий войсками ЮВО, офицеры штаба ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, ветераны, учащиеся кадетских корпусов и школ города.
В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе в канун 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Павшим воинам».
В памятной церемонии приняли участие командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, офицеры штаба ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, ветераны, священнослужители, учащиеся кадетских корпусов и общеобразовательных школ города.
Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.
Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула бригады управления ЮВО.
Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе.
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