Военнослужащие ЮВО почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

В памятной церемонии приняли участие командующий войсками ЮВО, офицеры штаба ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, ветераны, учащиеся кадетских корпусов и школ города.

В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе в канун 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Павшим воинам».

В памятной церемонии приняли участие командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников , офицеры штаба ЮВО, представители местных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, ветераны, священнослужители, учащиеся кадетских корпусов и общеобразовательных школ города.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула бригады управления ЮВО.

Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе.