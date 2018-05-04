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В Ростове-на-Дону открыли скульптурную композицию в честь воинов разных эпох
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В Ростове-на-Дону открыли скульптурную композицию в честь воинов разных эпох 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета Daily
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Скульптурная композиция, посвященная воинам разных эпох, открылась в пятницу в Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа (ЮВО) в рамках празднования столетия образования ЮВО.
На торжественном мероприятии присутствовали командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, представители Минобороны РФ, главы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, офицеры управления военного округа, ветераны.
"Южный военный округ как правоприемник Северо-Кавказского военного округа, отмечающий столетний юбилей, прошел славный столетний боевой путь, насыщенный важнейшими событиями, оказавшими большое влияние на исход вооруженной борьбы за свободу родины. История становления и развития округа хранит много ярких героических страниц. Открываемая скульптурная композиция символизирует основные этапы истории округа — это увековечение памяти, доблести и бессмертного подвига воинов северокавказцев", — сказал перед открытием Дворников.
Установлены четыре монумента, каждый из которых символизирует воина разных периодов истории военного округа — красноармейца, фронтовика Великой Отечественной войны, советского воина-афганца и военнослужащего современной армии. Новые памятники украсили один из самых зеленых скверов Ростова — улицу Пушкинская.
5 мая в Ростове-на-Дону пройдут мероприятия с парадами представителей и техники родов войск Вооруженных сил России, посвященные 100-летию Южного военного округа.
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