В Ростове-на-Дону открыли памятник военным строителям, погибшим при исполнении долга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. / ТАСС /. Памятник военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время первой и второй чеченских кампаний, открыли у здания №2 штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону в преддверии столетнего юбилея ЮВО, передает корреспондент ТАСС.

Открыл памятник командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников . На торжественном мероприятии присутствовали представители Минобороны РФ , офицеры управления военного округа, ветераны и родственники погибших военных строителей.

"Среди значимых мероприятий, проводимых в канун столетнего юбилея, особое место занимает открытие памятника военным строителям. История военных строителей Северо-Кавказского военного округа [сейчас ЮВО] богата на подвиги. Военным строителям ни раз приходилось принимать участие в боях. За свои боевые подвиги многие удостоены государственных наград", — сказал Дворников.

На граните у основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны. Над ними возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.