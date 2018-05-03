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В Ростове-на-Дону открыли памятник военным строителям, погибшим при исполнении долга
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В Ростове-на-Дону открыли памятник военным строителям, погибшим при исполнении долга 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Газета Daily
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Памятник военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время первой и второй чеченских кампаний, открыли у здания №2 штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону в преддверии столетнего юбилея ЮВО, передает корреспондент ТАСС.
Открыл памятник командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. На торжественном мероприятии присутствовали представители Минобороны РФ, офицеры управления военного округа, ветераны и родственники погибших военных строителей.
"Среди значимых мероприятий, проводимых в канун столетнего юбилея, особое место занимает открытие памятника военным строителям. История военных строителей Северо-Кавказского военного округа [сейчас ЮВО] богата на подвиги. Военным строителям ни раз приходилось принимать участие в боях. За свои боевые подвиги многие удостоены государственных наград", — сказал Дворников.
На граните у основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны. Над ними возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что 5 мая в Ростове-на-Дону пройдут мероприятия с парадами представителей и техники родов войск Вооруженных сил России, посвященные 100-летию Южного военного округа.
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