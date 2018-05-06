Ещё
В Армении военнослужащие ЮВО восстановили более 100 воинских мемориалов и памятников ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении военнослужащие ЮВО восстановили более 100 воинских мемориалов и памятников ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая в городах Гюмри и Ереван пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, восстановили и отремонтировали более 100 захоронений и мемориалов русским воинам.
На территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов военнослужащие соединения выполнили ремонтные работы, побелку и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях. Также в военных городках и за их пределами были выполнены покрасочные работы, проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, уборка прилегающей к ним территории.
9 мая в городах Гюмри и Ереван пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
На мемориальных комплексах «Воинская Слава» в Гюмри и «Мать Армении» в Ереване пройдут праздничные митинги и торжественные построения подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы вечному огню и к местам захоронений русских воинов.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ростове-на-Дону прошла ночная тренировка парада Победы «Звезда» публикует кадры испытаний новейшего беспилотника «Корсар» На Украине во время учений погиб военнослужащий
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой331
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1927
В Турции задумались об отмене виз для россиян261
В Лондоне устроили «кислотную атаку»102
Умер Владимир Сапунов51
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение