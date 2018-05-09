В Армении в День Победы военнослужащие ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях

Завершились торжественные мероприятия в Закавказье праздничным концертом для ветеранов ВОВ, военнослужащих и членов их семей, выставкой современного вооружения, военной техники и экипировки солдата «Ратник», праздничными гуляниями и угощением гостей солдатской кашей

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении , приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-ой годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. На мемориальных комплексах «Мать Армения» в городах Гюмри Ереван в одном строю прошли парадные расчеты силовых структур двух стран, после чего возложили цветы и венки к вечному огню.

Подготовка военнослужащих соединения по строевой подготовке в преддверии празднования дня Победы проходила в течение месяца ежедневно на военном плацу военного городка «Сиверский» в Гюмрийском военном гарнизоне. Военнослужащие российского соединения ЮВО в ходе тренировок ходили торжественным маршем со штатным оружием в одиночном порядке и в составе парадных расчетов. Совместно с представителями силовых структур России и Армении на мемориальных комплексах «Мать Армения» в г. Гюмри и парке Победы в г. Ереван были проведены генеральные репетиции под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.

Завершились торжественные мероприятия в Закавказье праздничным концертом для ветеранов ВОВ, военнослужащих и членов их семей, выставкой современного вооружения, военной техники и экипировки солдата «Ратник», праздничными гуляниями и угощением гостей солдатской кашей.

В торжественных мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО Гюмрийского и Ереванского военного гарнизона.