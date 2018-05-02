Ещё
К 100-летию образования ЮВО военным строителям откроют памятник в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 100-летию образования ЮВО военным строителям откроют памятник в Ростове-на-Дону 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На граните основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны.
В четверг, 3 мая, возле здания штаба ЮВО, расположенного на переулке Соборный д. 96, состоится торжественное открытие памятника, посвященного военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей в горячих точках в период с 1995 года по настоящее время. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
На граните основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны. Над ними возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.
В церемонии открытия памятника примут участие представители командования ЮВО, офицеры управления военного округа, ветераны и родственники погибших военных строителей.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию380
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»49
США начали военную операцию в Сирии329
Грузия определилась с российской политикой72
Военные корабли НАТО вошли в Черное море404
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение