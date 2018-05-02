К 100-летию образования ЮВО военным строителям откроют памятник в Ростове-на-Дону

На граните основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны.

В четверг, 3 мая, возле здания штаба ЮВО, расположенного на переулке Соборный д. 96, состоится торжественное открытие памятника, посвященного военным строителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей в горячих точках в период с 1995 года по настоящее время. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

На граните основания памятника скульпторы изобразили строительную каску и офицерские погоны. Над ними возвышаются плиты с именами более 50 погибших офицеров и сотрудников гражданского персонала строительных подразделений Южного военного округа.

В церемонии открытия памятника примут участие представители командования ЮВО, офицеры управления военного округа, ветераны и родственники погибших военных строителей.