Ещё
В честь Дня Победы в Самаре дадут 30 праздничных залпов салюта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В честь Дня Победы в Самаре дадут 30 праздничных залпов салюта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для проведения салюта будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».
В честь Дня победы в Самаре 9 мая военнослужащие Центрального военного округа дадут 30 праздничных залпов. Для проведения салюта будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».
Салют будет произведен с 22:00 до 22:10 на набережной реки Волги. Накануне на базе Рощинского полигона с салютными расчетами были проведены тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийских расчетов.
В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 30 военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию372
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»48
США начали военную операцию в Сирии328
Грузия определилась с российской политикой71
Военные корабли НАТО вошли в Черное море402
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение