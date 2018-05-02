В честь Дня Победы в Самаре дадут 30 праздничных залпов салюта

Для проведения салюта будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».

В честь Дня победы в Самаре 9 мая военнослужащие Центрального военного округа дадут 30 праздничных залпов. Для проведения салюта будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ».

Салют будет произведен с 22:00 до 22:10 на набережной реки Волги. Накануне на базе Рощинского полигона с салютными расчетами были проведены тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийских расчетов.

В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 30 военнослужащих.