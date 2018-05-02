В военных комиссариатах ВВО взамен службы по призыву призывники изъявили желание о заключении контракта 

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Военными комиссариатами Восточного военного округа принято решение о призыве более четырех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву.
В войска уже отправлено более 260 новобранцев, в том числе более 150 из Якутии и 110 из Хабаровского края.
Призвано более 220 граждан с высшим образование, из них более 20 уже отправлено в войска.
Кроме того около 30 призывников с высшим образованием изъявили желание и подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву, пять из них уже отправлено в войска.
Около 70 граждан со среде-специальным образованием также решили воспользоваться поправками в законодательстве и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска отправлено первые четверо военнослужащих.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Камчатского, Хабаровского краев и Сахалинской области.
Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 3 человека, они отправятся в Самару и Сочи.
В научные роты Министерства обороны отобраны пять человек.
Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке 1 гражданин, проживающий в Республике Бурятия.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.