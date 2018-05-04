Ещё
Более 3 тысяч человек пожелали пройти военную службу по контракту в войсках ВВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 3 тысяч человек пожелали пройти военную службу по контракту в войсках ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском крах, а также Республике Бурятия.
Всего с начала текущего года более трех тысяч человек изъявили желание и уже заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
В том числе около 1,4 тысячи человек из числа военнослужащих проходящих службу по призыву, а также более 70 граждан с высшим и средним профессиональным образованием, которые воспользовались поправками в законе и заключили контракт с Минобороны вместо прохождения обязательной службы по призыву.
В ходе работы выездных групп по отбору кандидатов из центральных и западных регионов страны на военную службу в соединения и воинские части округа отправились около 400 человек.
Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском крах, а также Республике Бурятия.
По прежнему остро востребованными специальностями остаются водители категорий С, D, E, механики-водители.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России В Новосибирске 5 мая состоится первая совместная репетиция парада, посвященному 73 годовщине Дня Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем
«За что они боролись, на то и напоролись»145
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Найдено тело писателя Сергея Сакина9
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение