Более 3 тысяч человек пожелали пройти военную службу по контракту в войсках ВВО

Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском крах, а также Республике Бурятия

Всего с начала текущего года более трех тысяч человек изъявили желание и уже заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В том числе около 1,4 тысячи человек из числа военнослужащих проходящих службу по призыву, а также более 70 граждан с высшим и средним профессиональным образованием, которые воспользовались поправками в законе и заключили контракт с Минобороны вместо прохождения обязательной службы по призыву.

В ходе работы выездных групп по отбору кандидатов из центральных и западных регионов страны на военную службу в соединения и воинские части округа отправились около 400 человек.

Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском крах, а также Республике Бурятия.

По прежнему остро востребованными специальностями остаются водители категорий С, D, E, механики-водители.