Spiegel: подавляющее большинство немецких истребителей непригодны для военных операций

БЕРЛИН, 2 мая. / ТАСС /. Большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Eurofighter на данный момент непригодны для участия в военных операциях. Об этом сообщил в среду на своем сайте еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, многие истребители не допускают к полетам из-за потенциальных проблем с расположенными на крыльях контейнерами. Внутри этих контейнеров установлены специальные сенсоры, к которым подведена система охлаждения. Трубки, по которым течет жидкость, могут подтекать, а из-за этого в свою очередь может быть полностью нарушена работа датчиков. При этом их бесперебойная работа необходима для участия в военных маневрах — они в числе прочего оповещают пилотов в случае приближения других самолетов.

Германские ВВС не смогут выполнять задачи в рамках НАТО в случае потенциального конфликта при таких технических проблемах, приходит к выводу журнал.

Сколько именно единиц техники столкнулись со сложностями такого характера, в статье не уточняется. Авторы пишут о том, что лишь «около десяти истребителей» имеют положительные технические заключения, позволяющие вылетать на операции.

Кроме того, у немецкой армии недостаточно ракет для ведения воздушного боя, говорится в статье. Сейчас их хватит лишь для того, чтобы оснастить четыре истребителя.