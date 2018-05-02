Spiegel: подавляющее большинство немецких истребителей непригодны для военных операций 

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Eurofighter на данный момент непригодны для участия в военных операциях. Об этом сообщил в среду на своем сайте еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, многие истребители не допускают к полетам из-за потенциальных проблем с расположенными на крыльях контейнерами. Внутри этих контейнеров установлены специальные сенсоры, к которым подведена система охлаждения. Трубки, по которым течет жидкость, могут подтекать, а из-за этого в свою очередь может быть полностью нарушена работа датчиков. При этом их бесперебойная работа необходима для участия в военных маневрах — они в числе прочего оповещают пилотов в случае приближения других самолетов.
Германские ВВС не смогут выполнять задачи в рамках НАТО в случае потенциального конфликта при таких технических проблемах, приходит к выводу журнал.
Сколько именно единиц техники столкнулись со сложностями такого характера, в статье не уточняется. Авторы пишут о том, что лишь «около десяти истребителей» имеют положительные технические заключения, позволяющие вылетать на операции.
Кроме того, у немецкой армии недостаточно ракет для ведения воздушного боя, говорится в статье. Сейчас их хватит лишь для того, чтобы оснастить четыре истребителя.
В 2018 году чиновники министерства обороны и депутаты Бундестага уже не раз высказывали озабоченность в связи с дефицитом вооружения и обмундирования в немецкой армии. В середине февраля в прессу просочились детали доклада оборонного ведомства, в котором сообщалось, что вооруженным силам не хватает бронежилетов, зимней формы и палаток для того, чтобы участвовать в миссиях НАТО. На следующий день уполномоченный германского парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс представил собственный ежегодный доклад о состоянии немецкой армии в 2017 году. В документе указывалось на ненадежность транспортных самолетов Airbus A400M, нехватку военных кораблей и танков, а также на недостаточную укомплектованность подразделений личным составом.