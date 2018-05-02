Военные ДНР подавили огневые точки украинских силовиков

Военнослужащие Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных, открывших огонь по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое.

Во вторник, 1 мая, украинские боевики из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины нанесли удар по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое. В результате, осколочные ранения получили муж и жена, они доставлены в городскую больницу Горловки

Военнослужащие ДНР в ответ подавили огневые точки украинских войск из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, говорится в сообщении ВС ДНР.