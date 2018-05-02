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Военные ДНР подавили огневые точки украинских силовиков
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Военные ДНР подавили огневые точки украинских силовиков 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Военнослужащие Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных, открывших огонь по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое.
Во вторник, 1 мая, украинские боевики из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины нанесли удар по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое. В результате, осколочные ранения получили муж и жена, они доставлены в городскую больницу Горловки.
Военнослужащие ДНР в ответ подавили огневые точки украинских войск из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, говорится в сообщении ВС ДНР.
Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса, в том числе, по данным ДНР, в рамках учебных стрельб в участием инструкторов НАТО. В конце апреля в результате обстрела Докучаевска украинскими силовиками погибли два мирных жителя, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.
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