В Екатеринбурге военные на глазах зрителей разберут и соберут УАЗик и устроят салют

Екатеринбурге 4 мая отпразднуют 100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов. В этот день горожанам покажут модернизированные образцы вооружения и военную технику ЦВО. На выставке, которая будет развёрнута на площади Советской Армии с 10 часов утра, можно будет посмотреть на комплексы радиоэлектронной борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», отлично зарекомендовавший себя в Сирийской Арабской Республике танк Т-72Б и 152-мм гаубица «Мста-Б», комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», активно применяющийся в Сирии, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь».

Военные устроят показательные выступления: спецназ ЦВО сразится в рукопашном бою, а лучшая команда ЦВО по «Рембат» для всех присутствующих за несколько минут разберёт и соберёт автомобиль УАЗ.

Там же будет работать полевая кухня, где горожанам дадут попробовать настоящую армейскую кашу.

На сцене весь день будут выступать «Сударушки», «Волжские казаки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и коллектив Железнодорожных войск. А вечером для горожан выступит группа «Смысловые галлюцинации». В 22 часа праздник завершится салютом.