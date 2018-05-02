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В Екатеринбурге отметят 100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов
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В Екатеринбурге отметят 100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественные мероприятия начнутся в 10 часов утра и закончатся в 22.00 праздничным салютом.
В пятницу, 4 мая, в Екатеринбурге состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ЦВО.
Для жителей и гостей уральской столицы, ветеранов военной службы и Великой Отечественной войны на площади Советской Армии с 10 часов утра будет развернута выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники ЦВО, среди которых комплексы радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», отлично зарекомендовавший себя в Сирийской Арабской Республике, танк Т-72Б и 152-мм гаубица «Мста-Б», комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», активно применяющийся в Сирии, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь».
Военнослужащие спецназа ЦВО продемонстрируют навыки рукопашного боя, также навыки строевой подготовки покажет рота почетного караула Екатеринбургского гарнизона. Лучшая команда ЦВО по «Рембат» для всех присутствующих за несколько минут разберет и соберет автомобиль «УАЗ».
В 14.00 на площади Советской Армии выступят командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, представители органов власти, ветераны военной службы и почетные гости.
В течение дня на развернутой сцене с творческой программой выступят коллективы ансамблей «Сударушки», «Волжские казаки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и Железнодорожных войск. В вечернее время для жителей города выступит группа Смысловые галлюцинации».
Желающие смогут отведать настоящую армейскую кашу, приготовленную военными поварами с помощью полевых кухнях КП-130.
Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 праздничным салютом.
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