В Екатеринбурге отметят 100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов

Торжественные мероприятия начнутся в 10 часов утра и закончатся в 22.00 праздничным салютом.

В пятницу, 4 мая, в Екатеринбурге состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ЦВО.

Для жителей и гостей уральской столицы, ветеранов военной службы и Великой Отечественной войны на площади Советской Армии с 10 часов утра будет развернута выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники ЦВО, среди которых комплексы радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», отлично зарекомендовавший себя в Сирийской Арабской Республике , танк Т-72Б и 152-мм гаубица «Мста-Б», комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», активно применяющийся в Сирии, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь».

Военнослужащие спецназа ЦВО продемонстрируют навыки рукопашного боя, также навыки строевой подготовки покажет рота почетного караула Екатеринбургского гарнизона. Лучшая команда ЦВО по «Рембат» для всех присутствующих за несколько минут разберет и соберет автомобиль «УАЗ».

В 14.00 на площади Советской Армии выступят командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин , представители органов власти, ветераны военной службы и почетные гости.

В течение дня на развернутой сцене с творческой программой выступят коллективы ансамблей «Сударушки», «Волжские казаки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и Железнодорожных войск. В вечернее время для жителей города выступит группа Смысловые галлюцинации».

Желающие смогут отведать настоящую армейскую кашу, приготовленную военными поварами с помощью полевых кухнях КП-130.

Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 праздничным салютом.