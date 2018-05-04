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На Урале в честь столетия военного округа показали новейшее вооружение
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На Урале в честь столетия военного округа показали новейшее вооружение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: АПИ Урал
На площади Советской Армии в Екатеринбурге в честь 100-летия создания Приволжского и Уральского военных округов развернули выставку новых и модернизированных образцов вооружения и техники.
Среди «экспонатов — комплексы радиоэлектронный борьбы „Москва“, зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь-С1“, танк Т-72Б и 152-мм гаубица „Мста-Б“, комплекс с беспилотным летательным аппаратом „Орлан-10“, бронеавтомобили „Тигр“ и „Медведь“.
Помимо собственно выставки спецназ показал навыки рукопашного боя, а лучшие представители ремонтных подразделений на глазах публики за несколько минут разобрали и собрали УАЗ.
»В ходе Гражданской войны Высший военный совет Российской Республики принял решение об изменении военно-административного деления страны. В мае 1918 года было создано шесть военных округов, в том числе — Приволжский и Уральский. Сегодня ЦВО дислоцируются в трех федеральных округах — Приволжском, Уральском и Сибирском на территории 29 субъектов. Кроме того, в его состав входит 201-я военная база в Таджикистане. Штаб располагается в Екатеринбурге", — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Кстати, современный военный округ является крупнейшим не только в России, но и в Европе.
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