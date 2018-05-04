Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 4 мая. / ТАСС /. Выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники состоится в пятницу в Екатеринбурге во время празднования 100-летия создания Приволжского и Уральского военных округов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), на территории которого располагались эти объединения.

"4 мая для жителей и гостей уральской столицы, ветеранов военной службы и Великой Отечественной войны на площади Советской Армии будет развернута выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники ЦВО, среди которых комплексы радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», отлично зарекомендовавший себя в Сирийской Арабской Республике , танк Т-72Б и 152-мм гаубица «Мста-Б», комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», активно применяющийся в Сирии, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь», — сказали в пресс-службе.

Также спецназ продемонстрирует навыки рукопашного боя, а рота почетного караула навыки строевой подготовки. «Военнослужащие за несколько минут разберут и соберут автомобиль „УАЗ“. В вечернее время для жителей города выступит группа „Смысловые галлюцинации“. Завершатся торжественные мероприятия праздничным салютом», — пояснили в военном округе.

В мае 1918 года было создано шесть военных округов, в том числе Приволжский и Уральский. Становление округов в предвоенные годы проходило в условиях технического перевооружения и организационной перестройки Красной Армии.

Основные усилия сосредоточивались на организации освоения нового оружия и техники, подготовке специалистов, совершенствовании эффективности и качества боевой подготовки.

Особое место в истории Приволжского и Уральского военных округов занимает Великая Отечественная война.

Здесь были сформированы, обучены и отправлены на фронт более 3 тыс. объединений, соединений и воинских частей.

После окончания Великой Отечественной войны военными округами был выполнен большой объем мероприятий по приему возвращающихся с фронта войск, проведению демобилизации и переводу соединений, частей и учреждений на штаты мирного времени.

В 1989 году два округа были объединены в Приволжско-Уральский военный округ со штабом в Самаре

Спустя три года их вновь разделили, однако в 2001 произошло их новое объединение.

1 декабря 2010 года на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского округов создан Центральный военный округ.

В настоящее время Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России