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Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
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Украина показала видео испытания комплекса «Ольха» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
По словам генерального конструктора КБ «Луч», вся новая украинская система вооружения собирается на заводах страны.
На Украине прошли испытания комплекса «Ольха», который создается на основе советской реактивной системы залпового огня «Смерч».
Генеральный конструктор государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал, что вооружение может запускать ракеты на дальность от 20 до 70 км, то есть на такую же, как и «Смерч». При этом он заявил, что теперь весь комплекс собирается на Украине, в том числе развернуто производство новой ракеты.
Утверждается, что «Ольха» имеет хорошую точность и несколько раз за время испытания ракеты попадали в цель с нулевым отклонением.
Развертывание комплекса вместе с зарядкой ракет происходит в пределах 30 минут, пишет «Обозреватель».
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