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В РВСН пройдёт конкурс «Стратегическое многоборье»
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В РВСН пройдёт конкурс «Стратегическое многоборье» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащённых мобильными ракетными комплексами.
В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
После получения приказа на приведение в боевую готовность и доведения боевого распоряжения на рассредоточение ракетного полка, личный состав приступит к свёртыванию агрегатов и подготовится к маршу. При совершении марша будут отрабатываться задачи по отражению нападения диверсантов на колонну, преодолению заражённого участка местности.
Все нормативы конкурсанты будут отрабатывать в составе подразделений: и преодоление полосы препятствия, и стрельбу из штатного оружия, и вождение боевых машин, и специальную комплексную задачу.
Победителями станут три команды — по одной от каждой ракетной армии.
Наряду с ценными подарками, в качестве поощрения для победителей конкурсов предусмотрено их выдвижение на вышестоящие должности, внеплановое зачисление на учебу в Военную академию РВСН имени Петра Великого или досрочное присвоение очередного воинского звания.
Наряду с конкурсом «Стратегическое многоборье» в РВСН пройдёт около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой. В 2018 году в РВСН спланировано и проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.
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