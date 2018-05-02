В РВСН пройдёт конкурс «Стратегическое многоборье»

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащённых мобильными ракетными комплексами.

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

После получения приказа на приведение в боевую готовность и доведения боевого распоряжения на рассредоточение ракетного полка, личный состав приступит к свёртыванию агрегатов и подготовится к маршу. При совершении марша будут отрабатываться задачи по отражению нападения диверсантов на колонну, преодолению заражённого участка местности.

Все нормативы конкурсанты будут отрабатывать в составе подразделений: и преодоление полосы препятствия, и стрельбу из штатного оружия, и вождение боевых машин, и специальную комплексную задачу.

Победителями станут три команды — по одной от каждой ракетной армии.

Наряду с ценными подарками, в качестве поощрения для победителей конкурсов предусмотрено их выдвижение на вышестоящие должности, внеплановое зачисление на учебу в Военную академию РВСН имени Петра Великого или досрочное присвоение очередного воинского звания.

Наряду с конкурсом «Стратегическое многоборье» в РВСН пройдёт около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой. В 2018 году в РВСН спланировано и проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.