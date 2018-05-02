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9 мая по площади Победы в Калининграде своим ходом пройдёт танк Т-34, штурмовавший город-крепость Кёнигсберг
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9 мая по площади Победы в Калининграде своим ходом пройдёт танк Т-34, штурмовавший город-крепость Кёнигсберг 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы.
9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт восстановленный специалистами Балтийского флота легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг.
Во главе механизированной колонны на площади Победы жители и гости Калининграда смогут увидеть легендарный танк Т-34, который проедет по главной площади города своим ходом.
Боевая машина 1943 года выпуска восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона материально технического обеспечения Балтийского флота. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, не смотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.
Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы.
После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении танка.
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