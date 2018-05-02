«Сушки», прибывшие в Шагол из Киргизии, сбросят 50 тонн бомб и ракет

Штурмовики Су-25, прибывшие в Шагол из Киргизии , за четыре недели учений обрушат на мишени больше 50 тонн бомб и ракет. Полёты будут проходить в течение месяца, передаёт телеканал «Звезда»

— Мы стреляем там в основном неуправляемыми ракетами. А вот пострелять эти ракеты мы прилетаем именно сюда. Такими крупными калибрами. Естественно, летчики очень довольны, что у них есть возможность попускать такие ракеты и побросать такие бомбы, — рассказал инженер авиационного комплекса Су-25 авиабазы Кант ЦВО Борис Жеребцов.

Лётчики будут отрабатывать пуск управляемых ракет и тяжёлых бомб по 250 и 500 килограммов. В боевых условиях такими боеприпасами штурмовики разносят бетонные подземные бункеры противника и уничтожают его бронетехнику.

Пуски управляемых ракет производят с расстояния в три тысячи метров до цели. Каждый день у экипажей запланировано по четыре вылета.