«Сушки», прибывшие в Шагол из Киргизии, сбросят 50 тонн бомб и ракет 

Штурмовики Су-25, прибывшие в Шагол из Киргизии, за четыре недели учений обрушат на мишени больше 50 тонн бомб и ракет. Полёты будут проходить в течение месяца, передаёт телеканал «Звезда».
— Мы стреляем там в основном неуправляемыми ракетами. А вот пострелять эти ракеты мы прилетаем именно сюда. Такими крупными калибрами. Естественно, летчики очень довольны, что у них есть возможность попускать такие ракеты и побросать такие бомбы, — рассказал инженер авиационного комплекса Су-25 авиабазы Кант ЦВО Борис Жеребцов.
Лётчики будут отрабатывать пуск управляемых ракет и тяжёлых бомб по 250 и 500 килограммов. В боевых условиях такими боеприпасами штурмовики разносят бетонные подземные бункеры противника и уничтожают его бронетехнику.
Пуски управляемых ракет производят с расстояния в три тысячи метров до цели. Каждый день у экипажей запланировано по четыре вылета.
Авиабаза Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств — членов Организации договора о коллективной безопасности. На пути в Челябинск летчики преодолели более 3 тысяч километров со средней скоростью 750 км/ч с двумя дозаправками в Омске и Новосибирске.