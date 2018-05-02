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«Грачи» и «Аллигаторы» утюжат позиции «боевиков»: кадры учений в Приморье
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«Грачи» и «Аллигаторы» утюжат позиции «боевиков»: кадры учений в Приморье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бомбометание и пуски ракет по условному противнику отработали экипажи Су-25, после чего Ка-52 зачистили позиции.
В Приморском крае проходят крупные учения, в рамках которых штурмовики Су-25 отрабатывают сложный пилотаж, навигацию и прорыв зоны ПВО, а также уничтожение укрытия условного противника бетонобойными бомбами.
От таких снарядов не спрятаться даже в бункере. Су-25 в армии называют «Грачами», но на этот раз они словно коршуны, кружат над укрепрайоном, выискивая все новые цели.
В маневрах также участвуют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые зачищают то, что осталось от «вражеских» позиций после бомбометания и пусков ракет Су-25.
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