«Грачи» и «Аллигаторы» утюжат позиции «боевиков»: кадры учений в Приморье

Бомбометание и пуски ракет по условному противнику отработали экипажи Су-25, после чего Ка-52 зачистили позиции.

Приморском крае проходят крупные учения, в рамках которых штурмовики Су-25 отрабатывают сложный пилотаж, навигацию и прорыв зоны ПВО, а также уничтожение укрытия условного противника бетонобойными бомбами.

От таких снарядов не спрятаться даже в бункере. Су-25 в армии называют «Грачами», но на этот раз они словно коршуны, кружат над укрепрайоном, выискивая все новые цели.

В маневрах также участвуют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые зачищают то, что осталось от «вражеских» позиций после бомбометания и пусков ракет Су-25.