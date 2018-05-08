Впервые на военном параде в Новосибирске пройдут школьники из военно-патриотических клубов

ЦВО на нем представят около 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Новосибирске на площади имени Ленина состоялась генеральная репетиция пеших расчетов и механизированной колонны военного парада, посвященного 73-й годовщине Великой Победы. Впервые его возглавят юноши военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища.

Военнослужащие Центрального военного округа и другие участники во время генеральной репетиции продемонстрировали свои навыки слаженных действий в парадном строю. Новосибирцы, которые присутствовали на мероприятии, отметили красоту и единство во время прохождения пеших расчетов.

Всего в праздничном мероприятии примут участие более 2000 человек. Центральный военный округ на параде представят около 1100 военнослужащих. Это личный состав соединений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в торжественном шествии примут участие представители Национальной гвардии, силовых структур и МЧС

В День Победы по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники, среди них –— бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град», боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс».

Кроме того, новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК» и армейские мотовездеходы марки АМ-1.