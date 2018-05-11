Военная техника, принимавшая участие в параде в Новосибирске, отправляется к местам постоянной дислокации 

В механизированной колонне на торжественном мероприятии прошли 39 боевых машин.
Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа проводят отправку военной техники, которая была задействована в участии на параде, посвященном Дню Победы, в Новосибирске. В механизированной колонне на торжественном мероприятии прошли 39 боевых машин.
Две единицы ракетного комплекса «Искандер» будут доставлены железнодорожным транспортом в ракетное соединение, дислоцированное в Свердловской области. Боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс» для проведения парада предоставили военнослужащие гвардейской ракетной дивизии города Новосибирска. Техника уже находится в расположении воинской части
Остальная военная техника также совершила марш своим ходом к местам постоянной дислокации. В Новосибирске ждет отправки личный состав мотострелковой бригады из Республики Тыва. Военнослужащие представили на торжественном параде новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и бронированные автомобили «Тигр». Личный состав бригады и военная техника отправятся в Кызыл в расположение воинской части железнодорожным транспортом в ближайшее время.