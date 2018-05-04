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Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске
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Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения, впервые примут участие в торжественном параде в Новосибирске, посвященному 73 годовщине Дня Победы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения, и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс» впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске. Экипаж мотовездоходов АМ-1 представят военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области", — сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, мотовездеходы зарекомендовали себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях. «Они рассчитаны на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях. Армейский мотовездеход был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики. Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на торжественном параде Дня Победы в Новосибирске», — уточнили в ЦВО, добавив, что генеральная репетиция состоится 7 мая.
Ранее ТАСС сообщал, что впервые в новосибирском параде будут задействованы самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК». Также по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили марки «Тигр», комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», системы «Ураган» и «Град».
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