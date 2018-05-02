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В период майских праздников более 20 патрулей военной полиции обеспечат безопасность и порядок в гарнизонах БФ
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В период майских праздников более 20 патрулей военной полиции обеспечат безопасность и порядок в гарнизонах БФ 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В период проведения Парада, праздничных шествий и салюта будет организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.
В майские выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции переведут на усиленный режим несения службы.
Более 20 патрулей круглосуточно будут осуществлять дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах. Кроме того, 5 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать сопровождение механизированных колон военной техники на места проведения тренировок Парада Победы.
В период проведения Парада, праздничных шествий и салюта будет организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.
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