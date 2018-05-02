В период майских праздников более 20 патрулей военной полиции обеспечат безопасность и порядок в гарнизонах БФ

В период проведения Парада, праздничных шествий и салюта будет организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.

В майские выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции переведут на усиленный режим несения службы.

Более 20 патрулей круглосуточно будут осуществлять дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах. Кроме того, 5 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать сопровождение механизированных колон военной техники на места проведения тренировок Парада Победы.

В период проведения Парада, праздничных шествий и салюта будет организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.