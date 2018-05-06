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Минобороны: большинство образцов техники на Параде Победы прошло апробацию в Сирии
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Минобороны: большинство образцов техники на Параде Победы прошло апробацию в Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Большинство образцов новейшей техники, которую представят на Параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии, сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, в 2018 году на параде впервые представят такие образцы вооружения, как беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор».
«Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.
Progorod43.ru передавало, что в шествии на 9 Мая в Кирове не будет представлена военная техника.
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