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Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае
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Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Они будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, военно-прикладных видах спорта, в подтягивании на перекладине, в упражнениях с гирями и в беге на 1 или 3 км в зависимости от возрастной группы.
Более 200 командиров различного уровня будут состязаться в первенстве на базе Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе проведения отборочного этапа в ВДВ всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».
В спортивном мероприятии ВДВ, которое состоится в мае 2018 года, примут участие лучшие командиры парашютно-десантных, десантно-штурмовых и специальных подразделений, воинских частей и соединений ВДВ.
Участники «Командирских стартов» в ВДВ будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, военно-прикладных видах спорта, в подтягивании на перекладине, в упражнениях с гирями и в беге на 1 или 3 км в зависимости от возрастной группы.
Чемпионы и победители в командных и личных зачетах состязаний, войдут в сборную ВДВ.
В ноябре 2018 года командирская сборная «Крылатой пехоты» представит войска на финале всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты» среди сборных команд видов, родов войск Вооруженных Сил и военных округов.
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