Военные комиссариаты Крыма и Севастополя ведут отбор кандидатов для обучения в Военном университете Министерства обороны 

Процесс отбора желающих обучаться, завершится 1 июня.
Военные комиссариаты Республики Крым и города-героя Севастополя продолжают набор кандидатов для обучения в Военном университете Министерства обороны по уникальной специальности, которая предусматривает подготовку специалистов в области информационного и медиа коммуникационного обеспечения военной деятельности.
Подготовка офицеров по этой специальности осуществляется в интересах информационных структур военного ведомства, других силовых министерств и военных средств массовой информации.
Кандидаты должны обладать высоким уровнем знаний по литературе, русскому языку, истории, уметь ориентироваться в современных интернет-технологиях специфике подготовки мультимедийной информации, а так же иметь хорошую физическую подготовку.
Срок обучения по специальности составляет 5 лет.
Процесс отбора желающих обучаться в Военном университете завершится 1 июня.