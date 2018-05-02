Военные комиссариаты Крыма и Севастополя ведут отбор кандидатов для обучения в Военном университете Министерства обороны

Процесс отбора желающих обучаться, завершится 1 июня.

Военные комиссариаты Республики Крым и города-героя Севастополя продолжают набор кандидатов для обучения в Военном университете Министерства обороны по уникальной специальности, которая предусматривает подготовку специалистов в области информационного и медиа коммуникационного обеспечения военной деятельности.

Подготовка офицеров по этой специальности осуществляется в интересах информационных структур военного ведомства, других силовых министерств и военных средств массовой информации.

Кандидаты должны обладать высоким уровнем знаний по литературе, русскому языку, истории, уметь ориентироваться в современных интернет-технологиях специфике подготовки мультимедийной информации, а так же иметь хорошую физическую подготовку.

Срок обучения по специальности составляет 5 лет.

Процесс отбора желающих обучаться в Военном университете завершится 1 июня.