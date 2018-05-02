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Инженерные войска представят новейшие средства защиты для военнослужащих на форуме «Армия-2018»
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Инженерные войска представят новейшие средства защиты для военнослужащих на форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди них комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения.
В этом году инженерные войска на площадках Международного военно-технического форума «Армия-2018» представят средства защиты, входящие в общевойсковые комплекты разминирования, разработанные для военнослужащих инженерных войск различных специальностей и усовершенствованные по опыту их применения при выполнении специальных задач, в том числе в Сирийской Арабской Республике.
Среди них комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения. Во входящем в состав комплектов защитном костюме сапера, кроме подсумков для боекомплекта, предусмотрена линейка карманов различных типоразмеров, крепящихся к костюму по системе Молле. Это позволяет военнослужащему разместить все приспособления, необходимые ему для выполнения конкретных задач индивидуально в зависимости от личных биометрических параметров и особенностей. Для защиты головы в составе комплектов предусмотрен шлем, оборудованный видеокамерой и светодиодным фонарем, наушниками с активной защитой слуха и ларингофоном, сопряженными со средствами связи и средствами поиска.
В состав дополнительного оборудования комплектов в зависимости от специфики задач включены многофункциональная саперная лопатка или саперный мачете, приборы и приспособления для дистанционной работы с взрывоопасными предметами, штурмовая лестница, штурмовой щит, гидравлические кусачки и домкрат, дисковая пила, комбинированные ножницы, подрывная машинка, специальные фонари и другие специальные средства.
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